MÁRIA sa pýta: Funguje nám to, ale on nechce nič meniť. Čo s tým?

S priateľom sme sa dohodli na nezáväznom vzťahu. Ja som sa vtedy rozvádzala a mala veľa nevyriešených vecí, takže som sa nechcela nijako viazať a jemu to tiež vyhovovalo. Takto nám to výborne fungovalo niekoľko rokov, ale v poslednom čase sa mi zdalo, že by sme to mohli posunúť niekam ďalej. Do toho sa mu už nechce, presviedča ma, že takto to funguje najlepšie, tak prečo by sme mali niečo meniť. Mne to však už teraz nestačí a chcela by som vzťah dostať na vyššiu úroveň. Mám šancu?

VEŠTICA odpovedá: Najhoršie by bolo dávať ultimáta

Šanca je vždy, ale bude si to vyžadovať z vašej strany veľa trpezlivosti, aby sa postupne veci menili vo váš prospech. Najhoršie by bolo niečo uponáhľať alebo dávať priateľovi nejaké ultimáta. Ak máte dobrý vzťah už niekoľko rokov, tak je tam určite niečo, čo vás drží spolu. Na tom treba stavať. Na začiatku ste to boli vy, kto nastolil nejaké pravidlá, ale vy ste zároveň tá, ktorej to už teraz nestačí. Váš partner je presne v opačnom rozpoložení. Nerád by niečo menil, súčasný stav mu vyhovuje. Snažte sa nájsť niečo, čo vám uľahčí situáciu, keď sa bude váš vzťah ďalej rozvíjať. Postupujte opatrne. Uvedomte si, že vy už pekný vzťah máte, aj keď možno nie celkom podľa vašich predstáv a preto vaše kroky musia byť pozitívne, nie také, ktoré by ho začali rozbíjať.