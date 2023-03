MAJA sa pýta: Prekáža mi nuda v partnerstve, pomôže nám pauza?

S partnerom sme v istom čase prerušili svoj vzťah, aby sme si vyjasnili, kto čo od života vlastne chce. Neskôr sme sa opäť dali dohromady a dá sa povedať, že sme dobre fungujúci pár. Niečo mi však chýba, je to príliš stereotypné. Ešte som mu to nepovedala, ale rozmýšľam, či by nám neprospela opäť nejaká pauza, aspoň mne určite. Deti ani žiadne iné spoločné záväzky nemáme, takže nemusíme riešiť problémy tohto typu. Možno to nie je odo mňa férové, ale bojím sa, že by sme aj tak vyhoreli, hoci neskôr.

VEŠTKYŇA odpovedá: Zamerajte sa na pozitívne stránky vzťahu

Aj keď ste si dali pauzu, vy ste si počas nej zjavne nevyjasnili, čo od toho života naozaj chcete. Váš vzťah vám síce dáva istú stabilitu, miesto, kde sa cítite bezpečne, ale necítite sa v ňom úplne doma. Nie je teraz podstatné, či je to partnerom alebo vami, vaša nespokojnosť naozaj bude postupne narastať, stále budete hľadať niečo iné. Jednou z možností je nájsť si priestor pre seba aj v tomto vzťahu, brať ho ako zázemie a na tom stavať. Druhou je to zase ukončiť, ale s rizikom, že druhýkrát sa už nebudete mať kam vrátiť. Skúste sa zamerať na to, čo je vo vašom vzťahu dobré a či má pre vás takú hodnotu, že by ste ľutovali, ak by ste partnera stratili.