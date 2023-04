DARINKA sa pýta: Oplatí sa o neho bojovať?

Mám kolegu, s ktorým si veľmi dobre rozumiem, aj ma priťahuje, ale je to veľmi komplikovaný človek. Často strieda nálady, buď je veľmi otvorený alebo sa stiahne do seba. Síce ma aj vtedy k sebe pustí ako máloktorého človeka, ale je cítiť, že nie je vo svojej koži. Mám ho rada, chcela by som byť s ním a chcela by som mu pomôcť, ale nie som si istá, či o to stojí. Chvíľami cítim, že sme na jednej vlne, potom ako keby sa na nejaký čas uzavrel do seba. V každom prípade som s ním prežila krásne chvíle a chcela by som, aby to pokračovalo. Ako to mám spraviť?

VEŠTICA odpovedá: Prejavte pochopenie a trpezlivosť

Každý človek má vlastný životný osud, mnohokrát doráňaný rôznymi traumami, často z detstva. Vzájomné spolužitie si potom vyžaduje veľa pochopenia a ešte viac trpezlivosti. Ak je opatrný a nedôverčivý voči iným, tak musíte ísť pomaly, krok za krokom. Ak sa chcete stať súčasťou jeho sveta, tak je to v prvom rade o dôvere, ktorú potrebuje získať. Ak ste presvedčená, že je pre vás ten pravý, musíte ho postupne presvedčiť, že aj vy ste tá pravá. Neznamená to, aby ste sa zmenila podľa jeho predstáv, ale aby ste spoločne našli body, ktoré sú pre vás obidvoch príjemné či aspoň prijateľné a taktiež červené čiary, za ktoré by ste nemali ísť. Zachovať si svoju nezávislosť, ale pritom vyjsť v ústrety tomu druhému, je kľúčové. Potom viete, čo môžete jeden od druhého očakávať, dokážete si vzájomne pomôcť, rešpektovať súkromie toho druhého, keď ho chce a zdieľať spoločné radosti, keď prídu. To je dobrý základ pre dlhodobý vzťah.