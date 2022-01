Zistite, či na svojich pleciach nesiete karmu svojej rodiny - niekedy sa to deje počas mnohých generácií. Ak áno, ako to konečne stopnúť a vyrovnať sa so svojím karmickým dedičstvom bez ujmy na zdraví?

Ako sa zbaviť negatívnej karmy? Zdroj: Shutterstock

Čo sme si priniesli do svojho života, pozitívnu či negatívnu energiu? Niektorí vyvolení ľudia si so sebou nesú následky z minulosti, karmu, ktorú vytvárali mnohé generácie ich rodinných príslušníkov možno dávno predtým, ako sa oni sami narodili.

Karma sa časom nabaľuje a môže byť veľmi ťažké znášať ju a žiť s ňou celý život. Našťastie existuje aj dobrá správa, tieto energetické nite sa dajú pretrhnúť a dá sa ich nadobro zbaviť.

Tieto signály naznačujú, že si so sebou nesiete karmu svojich predkov >>>