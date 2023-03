Zákon karmy hovorí o príčinách a následkoch. Všetko, čo sa práve teraz odohráva, je následok činov a udalostí v minulosti. K čomu nás vlastne karma nabáda? Aby sme neutekali do minulosti, nesnívali stále o budúcnosti ani sa pred ňou netriasli, ale čo najlepšie si počínali v prítomnosti. Lebo práve to, ako sa správame teraz, ovplyvní to, čo bude.

Poznáme ju dobre

A hoci slovo karma k nám prišlo z východných náuk, nedá sa povedať, že je nám cudzia. Napríklad príslovia „Ako sa do hory volá, tak sa z hory ozýva“ alebo „Čo zaseješ, to zožneš“ vyjadrujú ten istý zákon príčiny a následku. Ale aj „Božie mlyny melú pomaly, ale isto“ vyjadruje vieru, že všetko zlo bude raz potrestané a dobro odmenené – či už v tomto živote, alebo v tom budúcom.

Aj tí, čo sú negatívni, ale aj tí, čo sú dobrí, sa musia mať na pozore. Zdroj: Shutterstock

Kto by si mal dávať pozor?

- Tí, ktorí všetko negujú

Poznáte ich dobre, niečo im hovoríte, vysvetľujete a ešte ani nedokončíte vetu, oni už reagujú negatívne, spochybňujú to, čo hovoríte, a vyslovujú opačný názor. Nič sa im nepáči, so všetkým sú nespokojní, svet je zlí, ľudia rovnako a nebezpečenstvo vidia na každom kroku. Ak sa zameriavaš stále na to zlé, naozaj nemôžeš očakávať nič dobré.

- Vždy musí byť dobrý

Človek, ktorý neustále chce vyzerať ako dobrý, sa pretvaruje, klame a zavádza, to znamená, že si tak priťahuje klamstvo do života ako magnet. Môže vyzerať navonok milo, pretože je to ten typ, ktorý sa vždy bude na vás usmievať. Ako sa vraví, ani krivé slovo nemôžete naňho povedať. Skutočne? Nikto nie je dokonalý, a tak si môže byť istý, že aj jeho klamú druhí a môže sa pokojne v tomto umelo vytvorenom svete o sebe aj stratiť.

Môžete vyzerať navonok milo, pretvarovať sa, ale karma si vás aj tak nájde. Zdroj: Shutterstock

- Všetko je len o ňom

Nuž, aj tento typ dobre poznáme. Všade, kde sa objaví, je ho plno, strháva na seba debatu, rozpráva o sebe, málo sa pýta, pretože ho ostatní nezaujímajú. Používa ich len ako divákov či poslucháčov jeho úžasného života. Rovnako dobre vie predať aj svoje problémy, choroby, čokoľvek, čím upúta pozornosť a zostane stredom pozornosti. Kto nechce počúvať druhých a túži len po vypočutí, nakoniec nenájde nikoho, kto by počúval.

- Klebety sú jeho život

Poviete si, to je také ženské… Iste, neškodné klebietky o celebritách či našich susedoch, kamarátoch, kolegoch asi nikomu neuškodia, ale poriadna intriga so zámerom uškodiť je už iná káva. Tam sa už mieša túžba po pomste, ide v podstate o útok poškodiť druhého človeka a všetci vieme, že slová sú mocnou zbraňou. Pripravte sa na to, že karma vám to vráti rovnakou mincou. Vaša povesť utrpí a ťažko nájdete oporu v druhých. Čaká vás osamelý život.