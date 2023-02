S priateľom sme kedysi plánovali svadbu, nakoniec sme to zrušili. Vášeň opadla a my sme sa rozišli. Po dlhšom čase sme sa opäť dali dokopy, ale máme taký voľný vzťah, radi sa vidíme, ale nebývame spolu. Časom sa budeme musieť rozhodnúť, či to má zmysel. Veľmi sa toho bojím. Keď budem na to pripravená, on nemusí byť a naopak. Máme šancu

alebo sa to zase skončí rozchodom?

JULKA A MAŤKO

Každý človek sa v živote niekam posúva, získava skúsenosti, reaguje na situáciu, ktorá sa počas rokov mení. Aj vy ste sa niekam posunuli, rozišli ste sa, ale zase ste spolu, nejaké to puto existuje. Ak príde moment rozhodnutia a ďalšieho posunutia, berte to ako podnet na premýšľanie. Nenáhlite sa a prestaňte sa dopredu trápiť niečím, čo o niekoľko mesiacov či rokov môže vyzerať ako zbytočná dilema.