Baran

Začiatok mesiaca vám prinesie mierne zdravotné problémy. Pripravte sa na bolesti hlavy a veľa práce. Budete sa cítiť frustrovane a náladovo. Vydržte to a snažte sa v tomto období nerobiť náhle a razantné rozhodnutia. Mohli by ste to neskôr oľutovať. Koniec mesiaca vám prinesie uvoľnenie a vy budete mať pocit, že sa všetko vracia do normálu. Doprajte si v tieto dni zaslúžený relax.