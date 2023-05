BÝK

Zo všetkých 12 znamení zverokruhu sa Býk zamiluje najrýchlejšie. Má veľké srdce a stále hľadá niekoho, komu by ho daroval. Znie to romanticky? No, práve naopak. Býk si totiž niekedy svojou žiarlivosťou sám stojí v ceste. A to je aj dôvod, prečo mu ostatní rovnako rýchlo neprepadnú.

RAK

Raci sú vždy v súlade so sebou samým a so svojimi emóciami. A tak niet divu, že zamilovanosť je pre nich niečo nesmierne dôležité. Aj keď sa v minulosti veľakrát zranili, motýle v bruchu sú pre nich dôležitejšie ako strach z nového zranenia.

BARAN

Na prvý pohľad sa nezdá, že by sa rodení Barani ľahko zaľúbili. Tiež je pravda, že bývajú viac zamilovaní do dobrodružstva, ktoré ich čaká s novou osobou, ako do osoby konkrétne. Faktom však je, že Barani – ak sa dokážu pre niekoho nadchnúť – milujú hlboko. Až keď ide do tuhého, urobia krok späť a chránia sa.

VODNÁR

Vodnári sú bláznivo zamilovaní do všetkého, čo majú radi: do svojej novej práce, do šperku alebo aj do fešnej susedy. A tí druhí zasa toto ich nadšenie zo všetkého milujú. No pozor, od tohto znamenia netreba čakať, že sa takáto rekordne rýchla zamilovanosť premení aj na rekordne dlhý vzťah.