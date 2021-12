Aj kvety majú svoju magickú moc a obzvlášť tie, ktoré sú typické pre najčarovnejšie obdobie v roku. Mnohé nám skrášľujú domov počas sviatkov, sú krásne, voňavé a majú dekoratívny vzhľad. Čo by ste o nich mali vedieť?

Čarovné sviatky Zdroj: shutterstock

Cezmína ostrolistá

Táto typická vianočná rastlina sa často stáva súčasťou sviatočných dekorácií. Jej krásne červené bobuľky rozžiaria každý aranžmán. Je nielen krásna vďaka svojmu ozdobnému vzhľadu, ale odnepamäti patrí medzi ochranné rastliny. Konáriky cezmíny zaveste k vchodovým dverám a ochránia vás i váš domov. Ak sa vaše rodinné vzťahy v predvianočnom čase vyhrotili, ochráni vás pred neprajnými a zlými jazykmi.

Cezmína ostrolistá Zdroj: shutterstock

Borovica

Niektoré domácnosti zdobí borovica vo forme vianočného stromčeka. No môžete si z nej napríklad uviazať veniec na dvere alebo naaranžovať čečinu do vázy. Borovicové vetvičky v akejkoľvek forme prinášajú radosť a uzdravenie. Zároveň, tak ako všetky rastliny s ostrými hrotmi, chránia váš domov. Práve živica z borovice i kúsky ihličia nadrvené v mažiari môžu slúžiť ako základ na vydymovaciu zmes.

Borovica Zdroj: shutterstock

Imelo

Hoci imelo patrí k najtypickejším symbolom Vianoc, nie je to len obyčajná rastlina. Podľa tradície by ste si mali zavesiť imelo počas adventu do svojich príbytkov a pobozkať pod ním milovanú osobu na znak nekonečnej lásky. Okrem tohto romantického gesta imelo slúži na iné magické účely. Zbierajte ho buď počas letného slnovratu, alebo šiesty deň po skončení novu mesiaca. Takto nazbieraná rastlina podporuje aj posilňuje všetky kúzla a uzdravuje chorých v domácnosti. Zároveň chráni váš domov a privolá vám krásne sviatočné sny.

Imelo Zdroj: shutterstock

Borievka obyčajná

Borievka u nás nemá veľkú tradíciu ako vianočná rastlinka. Známa je skôr ako obľúbený ihličnan, ktorý zdobí záhradu. S Vianocami sa skôr spája jalovcové korenie, ktoré sa pridáva do vianočnej kapustnice. Ozdobte si vetvičkami borievky svoju domácnosť a neoľutujete. Odráža totiž zlé kúzla, ale aj prekliatie. Potláča negatívne myšlienky a nepriaznivé vplyvy okolia.

Borievka obyčajná Zdroj: shutterstock

Vydymovací rituál na ochranu domova

Vydymovanie je najmagickejšia forma práce s bylinkami, spojená s ich pálením. Má viacero významov od ochrany, harmonizácie, relaxácie, meditácie až po odstránenie negatívnych vibrácií. Zmes na vydymovanie si dokážete pripraviť i z korenín, ktoré nájdete doma. Použiť môžete napríklad klinček, škoricu, kardamóm, jalovec, bobkový list, rozmarín, tymian alebo aj šalviu lekársku.

VYDYMOVACÍ RITUÁL NA OCHRANU DOMOVA Zdroj: shutterstock

Ako ochrániť domov vďaka dymu?

Potrebujete kadidlo, myrhu, rozdrvené ihličie borovice, červený santal, jalovec, rozmarín, bobkový list. Zoberte zo všetkých ingrediencií po jednom dieliku a pridajte k nim pár kvapiek esenciálneho oleja. Zmes nechajte pár hodín postáť. Potom ju môžete dať na uhlík alebo vydymovaciu piecku. Na ochranu domova je dôležité prechádzať s kadidlom po miestnosti najskôr v protismere hodinových ručičiek, aby ste sa zbavili negatívnych energií. Až potom v smere hodinových ručičiek, aby ste priestoru dodali pozitívne vibrácie a energie.