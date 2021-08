Veríte v reinkarnáciu čiže v prevteľovanie duší? Ak áno, s naším testom zistíte, ako dlho je už tá vaša v obehu.

Princíp prevteľovania je, že po smrti sa naša duša na svete zjaví znovu, ibaže v novom tele. Niekto verí, že iba v ľudskom, iný zasa, že sa môže prevteliť aj do zvieraťa alebo rastliny. Na to sa tiež viaže zákon karmy. Ten tvrdí, že podľa toho, ako žijete tento život, čo v ňom vyriešite a pred čím ujdete, sa vaša duša raz rozhodne, kam sa prevtelí.

Dobré skutky sa odrazia pozitívne, zlé negatívne. Dôvod, prečo takúto nekonečnú púť duše absolvujú, je jednoduchý. Ide im o zlepšenie karmy, inak povedané o prestup na vyššiu a lepšiu úroveň. Čím je duša staršia, tým väčšia je pravdepodobnosť, že už má niečo skutočne odžité a mala možnosť získať väčší nadhľad a niekedy aj hlbší pohľad na veci, ktoré sú pre začiatočníkov úplne nepochopiteľné. Väčšina veštkýň, kartárok a vizionárok tvrdí, že ich duše už skrátka vedia svoje. Ako teda spoznáte, aká stará je tá vaša?

Veríte v minulé životy? Zdroj: Shutterstock

Mladá

Človek s takzvanou mladou dušou miluje všetko nové, lesklé a pominuteľné. Ak je pre vás dôležitý majetok, nové auto, plná skriňa šiat, ale aj nikdy nekončiaca sa pozornosť mužov, máte pravdepodobne mladú dušu. Ste vlastne tak trochu na začiatku dlhej cesty poznania, na ktorej vám bude postupne dochádzať, že o peniaze a pozlátko vôbec nejde. Zlá správa je, že podľa indickej filozofie na to prídete až po niekoľkých ďalších životoch.

Stará

Hovorí sa, že ľudia so starou dušou dokážu opustiť pozlátko technických výdobytkov oveľa skôr a prirodzene ich to začne priťahovať k duchovným veciam. Ak máte to šťastie a je vo vás silná intuícia, už po prvom pohľade do očí človeka, ktorého vidíte po prvý raz, ho dokážete odhadnúť. Ak neznášate debaty o ničom a dokážete ísť priamo k podstate, vaša duša už brázdi pozemský svet pravdepodobne poriadne dlho.

1. Ako často zažívate déjà vu (jav, keď má človek z ničoho nič pocit, že niečo také už raz zažil, videl alebo počul)?

A To sa mi nestáva takmer nikdy. 3 body

B Občas sa mi to stane, ale je to vzácne. 2 body

C Často to pociťujem, aj raz do týždňa.1 bod

2. Uvažujete každé dva roky o výmene či zmene nábytku?

A Áno, a keď nekúpim nič nové, aspoň presťahujem nábytok a vymaľujem steny. 3 body

B Nejako zvlášť sa tým nezaoberám. 2 body

C Nie, vôbec nepotrebujem často meniť svoje okolie. 1 bod

3. Čo pre vás znamenajú peniaze?

A Sú dôležité, pretože vďaka nim si môžem dopriať všetko, po čom túžim. 3 body

B Drinu a starosti. 2 body

C Páči sa mi, keď ich mám tak akurát. Peniaze skrátka prichádzajú a odchádzajú.1 bod

4. Viete byť sama?

A Nie, mám okolo seba rada neustály ruch. Keď som sama, som z toho nervózna. 3 body

B Niekedy mi to neprekáža, ale samotu obzvlášť nevyhľadávam. 2 body

C Sama len so svojimi myšlienkami a pocitmi som šťastná. 1 bod

5. Čo vás psychicky rozhádže?

A Skoro všetko. Zdá sa mi, že mám všetkého nad hlavu. 3 body

B Iba zásadné problémy. 2 body

C Takmer nič. Myslím si, že všetko, čo sa nám deje, má nejaký zmysel. 1 bod

VYHODNOTENIE

5 – 8 bodov

Vaša duša už má niečo odžité a na tomto svete ste už boli veľakrát. Možno si občas pripadáte iná, nezapadáte do bežnej spoločnosti a nechápete, kam sa všetci stále tak náhlia a prečo riešia nezmysly. Ste múdra a ľudia si za vami chodia často po radu. Môžete mať aj jasnovidecké schopnosti.

9 – 11 bodov

Ste niekde naprostred cesty medzi starou a mladou dušou. V živote pred vami stojí veľa úloh a bude len na vás, ako sa s nimi popasujete. Najhoršie je od problémov utiecť a tváriť sa, že neexistujú. Vaša úloha je dostať rozum, zmúdrieť a pochopiť všetky tie zvláštne veci medzi zemou a nebom.

12 – 15 bodov

Ste mladá, bezstarostná a tak trochu ľahkovážna dušička. S ničím si nelámete hlavu a váš sen je preplávať životom bez starostí a vrások. Ak narazíte na problémy, neviete, ako ich riešiť. Máte sa ešte toho veľa učiť, čaká vás dlhá cesta k poznaniu.