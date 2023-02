VIERKA sa pýta: Bude ma chcieť aj s dieťaťom?

S priateľom som sa niekoľko rokov snažila o otehotnenie, potom to vzdal on, lebo túžil po dieťati. Chvíľu sme sa nevideli a potom sa s prosíkom vrátil, že ma má veľmi rád a že chce byť so mnou aj tak. Problém je ten, že som medzitým otehotnela s iným, ktorý však nie je ten, s kým chcem stráviť zvyšok života, navyše mi dal najavo, že o dieťa nemá záujem a bol by radšej keby som si ho nechala vziať. Mám dve možnosti - alebo povedať môjmu bývalému priateľovi nie a žiť si svojím životom alebo mu povedať aká je situácia a čakať, čo urobí. Čo s tým?

VEŠTKYŇA odpovedá: Nemáte čo stratiť, plusy máte na svojej strane

Z tých dvoch možností je B tá správna. Nemáte čo stratiť. Ak je šanca, že nezostanete sama s dieťatkom, tak sa ju snažte využiť. Hoci nie je isté, ako zareaguje váš priateľ, máte predsa len určité plusy na svojej strane. Po prvé, je jasné, že deti mať môžete. To znamená, že aj vy dvaja môžete hľadať cestu, ako dospieť k ďalšiemu, tentoraz spoločnému dieťatu. Po druhé, môžete sa postaviť do role, že nie ste tá, ktorá prerušila váš predošlý vzťah a je to on, kto zutekal. Po tretie, ak má rád deti, tak jedno bude mať na ceste. Vzdať to už dopredu a povedať si, že vám bude lepšie v dvojici a nie trojici, je horšia z ciest. Je ťažká a preto s ňou rátajte len ako s možnosťou, keď priateľ utečie druhýkrát