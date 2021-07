Vybrať si muža s ktorým by bola radosť stráviť celý život dá zabrať. Ideálny vzťah je riadna drina a bez snahy oboch to jednoducho nikdy nepôjde. Niektorí muži sú však na dlhodobý vzťah ako stvorení a môže za to aj znamenie v ktorom sa narodili.

Tak schválne dámy, máte takého doma?

Rak

Ľudia narodení v tomto znamení sú citliví a majú potrebu mať v živote niekoho koho budú milovať. Túžia po láske a nehe a preto je nevyhľadávajú dobrodružstvá. Keď konečne nájdu tu pravú vážia si ju a vzťah s ním je prechádzka ružovou záhradkou. Okrem vernosti od neho môžete očakávať aj samostatnosť a to, že sa o vás postará.

Panna

Títo ľudia sa viac ako citmi riadia logikou. Prečo sú ale potom ideálni partneri? No jednoducho, pretože, že ich vzťahy sú založené na tolerancii a aj napriek tomu, že títo muži pôsobia logicky a prakticky svoj život nevedia plnohodnotne prežiť bez lásky.