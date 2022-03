Baran

Muž narodený v znamení Barana je akčný, niekedy až agresívny. Býva často roztržitý a má kopu enenergie. Jeho konanie je niekedy impulzívne. Na prvý pohľad vyžaruje silnú sexualitu a môžete si byť istá, že v posteli aj vo vzťahu bude veľmi dominantný. Ak potrebujete byť "šéfkou" vo vzťahu vy, radšej sa poobzerajte po niekom inom. Tohto muža je veľmi ľahké zbaliť na lichôtky. Hoci on sám môže pendlovať z jednej postele do druhej bez toho, aby ho trápila jediná výčitka, od svojej partnerky takéto správanie neznesie a je veľmi žiarlivý. Kameňom úrazu môže byť to, že vždy trvá na tom, aby bolo po jeho.