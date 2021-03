Lenormandské karty majú dlhoročnú tradíciu. Ich výklady vytvorila na konci 18. storočia Marie-Anne Lenormandová, slávna parížska veštkyňa. Radila podľa nich napríklad slávnemu Napoleonovi, cisárovnej Jozefíne či vodcom Francúzskej revolúcie. Keď madam Lenormandová zomrela vo veku 71 rokov, zanechala po sebe rukopisy, v ktorých odhalila významy všetkých kariet.

Každý obrázok má zvláštny význam a vzájomne na seba vplývajú. Tí, ktorí ho vedia prečítať, sa dozvedia vzrušujúce veci o svojom živote, ale aj o sebe a budúcnosti. A ak tomu neveríte, počas interpretácie symbolov si minimálne užijete množstvo zábavy. Karty vám dajú odpovede na všetky vaše otázky. Ponúkame vám jednoduchý návod, ako ich vyložiť v pohodlí domova.

Takto sa to podarí

Na veštenie sa zvyčajne používa malý balíček s 36 kartami. Každá karta znázorňuje určitý symbol, ale aj predmety či osoby, ktoré predstavujú základný význam a zároveň vyjadrujú pocity. My sme vám pripravili 9 kariet, ktoré si vystrihnite a ich druhú stranu si podlepte farebným papierom.

Krok za krokom

1. Nájdite si čas pre seba, usaďte sa na pokojnom mieste. Veštecké karty rozložte lícom nadol pred seba, aby ste nevideli obrázky, alebo zatvorte oči. Položte si otázku, napríklad: „Som

v živote na správnej ceste?“

2. Potiahnite kartu a nechajte pracovať myšlienky, aby sa zladili so symbolom karty. Pamätajte, že negatívne symboly, ako je rakva alebo had, nemusia znamenať niečo zlé.

3. Kariet sa môžete pýtať, čo vás zaujíma. Či už otázky o každodennom živote, alebo špeciálne priania, na výklad môžete použiť tieto dva prehľadné systémy:

A) Denné ťahanie kariet

Vyberte si ráno náhodne tri karty a opýtajte sa: „Čo môžem dnes očakávať?“ Premýšľajte o význame kariet a odložte ich. Večer si urobte čas na kontrolu správnosti kariet z dňa.

B) Systém kríža

Kríž je variant so štyrmi kartami, ktoré usporiadate do kríža na stole. Následne položíte otázku. Karty vyložíte systémom: prvá karta (vľavo) – o toto ide; druhá karta (vpravo) – táto cesta nie je správna; tretia karta (hore) – toto by sa malo stať; štvrtá karta (dole) – táto cesta je správna.

Karty a ich význam

Jazdec

Táto karta prináša novinky. Ukazuje, že sa chystá niečo nové v práci alebo v súkromnom živote. Všetko naberá na obrátkach.

Význam: Buďte aktívne! Najmä v láske, nový vzťah alebo viac intimity sú v nedohľadne.

Jazdec Zdroj: shutterstock

Ďatelina

Trojlístok je symbolom šťastia a spokojnosti. Karta prináša zmenu k lepšiemu. Označuje udalosti, ktoré sa stanú veľmi skoro.

Význam: V žiadnom prípade sa nevzdávajte nádeje. Trénujte sa v trpezlivosti.

Ďatelina Zdroj: shutterstock

Loď

Symbol znamená túžbu a nesplnené sny. Nastúpte na loď života a vydajte sa na dlhú cestu, aby ste niečo objavili.

Význam: Pozitívne veci sú na dohľad. Túžby sa splnia. Spoznávanie nových ľudí a vecí.

Loď Zdroj: shutterstock

Dom

Znamená váš domov, váš pôvod a vaše telo. Karta však môže znamenať aj to, že sa nudíte. Uzavretie a nechuť k zmenám.

Význam: Niečo je postavené na silnom, pevnom základe a je veľmi odolné.

Dom Zdroj: shutterstock

Strom

Silný kmeň zobrazuje zdravie a je symbolom života. Ale aj rast, vitalitu a vytrvalosť.

Význam: Symbol našej vitálnej sily, nášho zdravia, našej osoby. Ide tiež o životné prostredie a zamyslenie sa nad ním.

Strom Zdroj: shutterstock

Oblaky

Pokrývajú oblohu, a preto znamenajú neistotu, prekážky a nepriazeň osudu.

Význam: Môže prísť temná fáza života alebo nám môže chýbať vnútorný pokoj. Ale oblaky môžu priniesť aj očistnú búrku.

Oblaky Zdroj: shutterstock

Had

Plaz naznačuje, že niekto hovorí podrezaným, rozseknutým jazykom. Hrozia intrigy či nevera. Ale had je tiež dobrý liečiteľ.

Význam: Niečo je komplikované. Zmeňte smer, aby vás nikto nezviedol na scestie!

Had Zdroj: shutterstock

Rakva

Symbolizuje koniec niečoho a začiatok nového. Dôležité je o nej vedieť, že karta nikdy neznamená smrť, ale uzavretie niečoho.

Význam: Zmena je často ťažká, ale ponúka šancu na sebarozvoj a nový začiatok.

Rakva Zdroj: shutterstock

Kytica

Máte pred sebou veľmi pozitívnu kartu. Darček alebo pozvánka sú pred dverami. Karta symbolizuje tiež spokojnosť a krásu.

Význam: Šťastie a úspech sú na vašej strane! Rovnako priateľstvo či niekoho priazeň.