Hoci môžete byť priateľskej povahy aj spoločensky zamerané, návštevy nemáte v obľube. Áno, aj takéto „muchy“ majú niektoré znamenia. Komu vadí, keď mu zazvoní na zvonček návšteva? Sú to tieto štyri znamenia.

BARAN

Barani majú radi svoj zaužívaný systém a doslova zbožňujú, keď je ich byt udržiavaný v tip-top stave. Rozhodne nemajú v úmysle do svojho uprataného príbytku pozývať nejakých hostí. Doslova neznášajú okolo seba ľudí, ktorí im môžu zapratať stôl v obývačke, dovolia si ľahnúť alebo sadnúť čo i len na okraj ich postele alebo sa rozvalia u nich na gauči. Jednoducho povedané, Barani tolerujú iba krátkodobé návštevy a hostí, ktorí odídu čo najskôr. Hlavne nech neprespávajú, to je pre nich cez čiaru.

RAK

Od Rakov by ste to asi nečakali však? Sú to dobrí priatelia ochotní vás vždy vypočuť. Ale mimo ich domova, pretože s ním zaobchádzajú ako so svätyňou. Radi zostávajú celé hodiny osamote pri čítané dobrej knihy alebo meditujú nad životom. Ich domov je často v dokonalej rovnováhe, ktorú môžu veľmi narušiť nepozvaní hostia. Vtedy sa pre Raka končí jeho vnútorná rovnováha, pretože očakávajú, že ich pokojnú domácnosť rozhodia hostia. To je koniec aj jeho vnútornému poriadku a pohode.

VÁHY

Ďalším znamením zverokruhu, ktoré nie je dvakrát pohostinné, sú Váhy. Pravdou je, že sú radšej sami so sebou. Zbožňujú samozrejme svoju rodinu, ale rady udržujú svoju súkromnú bublinu. Každý, kto do nej nepatrí, je nepozvaní hosť. Ak už na ich zvonček zazvoní pár priateľov, Váhy dúfajú a zároveň aj očakávajú, že čo najskôr opustia ich byt.

ŠKORPIÓN

Jediné znamenie zverokruhu, ktoré na jednej strane naozaj neznáša hostí, ale nemá problém byť hosťom pre ostatných, je Škorpión. Často zostávajú u svojich priateľov celé hodiny a pritom útočia na ich chladničku, aj keď ich žiadajú, aby to nerobili. Keď sa však karta obráti, sú málo pohostinní k druhým, dokonca vedia byť nepríjemní a nevrlí. Niekedy nemajú problém hostí požiadať, aby už odišli.