Hoci žijeme v 21. storočí, niektoré z nás stále veria veštkyniam, tarotu, numerológii a horoskopom. Niektorí sa na to pozerajú cez prsty a vnímajú ezoteriku skôr ako výhodný kšeft, pri ktorom možno obabrať ľudí o slušný balík peňazí. Ako to teda je a čo nás k týmto „nadpozemským“ výkladom osudu stále ťahá? Dodnes si pamätám, ako moja babička dokázala vykladať tarotové karty. A to som bola malé dieťa. Aj sa mi to snažila vysvetliť, no detský rozum to ešte nechápal. Pochopili sme, že to skutočne vedela a vyložila si vlastnú smrť. Popri tom, ako mojej sestre vyložila osud a povedala, že jej osudový muž bude cudzinec a dieťa bude mať pred svadbou. Dieťa sedelo, ten muž až tak nie. Hoci sa spoznali v cudzine. Prišli sme na to, že sa všetko nevyplní na sto percent. Prečo? Lebo každé jedno naše rozhodnutie ovplyvňuje to, čo sa stane, a karty sú vykladané v určitom rozpoložení, ktoré sa môže meniť.

Výklad z tarotových kariet môže vyjsť. Zdroj: Shutterstock

Vyšli vám nejaké veštby?

Potvrdilo sa mi to o pár rokov neskôr, keď zas iná veštkyňa tvrdila môjmu bratovi, že jeho manželka bude Slovanka, niekde od Chorvátska. Nuž, je to Slovenka, ale veruže priezvisko mala zaslobodna typické pre Chorvátov. A mňa sa pýtala, prečo môj manžel chce ísť študovať verejnú správu a politiku, keď jeho doména je obchod a ekonomika. A teraz pracuje v obchode, i keď skôr vedie a školí ľudí, než by sa hrabal v číslach. Takže bez mučenia priznávam, že sčasti tejto ezoterike verím. A ovplyvnila ma práve moja babička. Stále si zachovávam triezvy pohľad na svet a nedržím sa výkladu osudu ako kliešť. Sú však medzi nami aj také, ktoré nevyjdú z domu, ak im horoskop na daný deň predpovie nebezpečenstvo. Zabúdajú, že to im môže hroziť aj doma.

Kovid zvýšil záujem

To, že niekto verí ezoterike, neznamená, že nie je normálny. Na osud, ktorý je nám daný, ale aj na to, že sa dá zmeniť či ovplyvniť, veria aj vzdelaní ľudia, ktorí to majú v hlave upratané. Aktuálne sa do ezoteriky zahryzla aj generácia mileniálov (generácia Y – ľudia narodení v rokoch 1980 až 1995, pozn. red.). Ženy z tejto generácie nosia v kabelke priesvitné krištále, milujú slávnosti slnovratu, vyznajú sa vo veľkých aj v malých arkánach a nedajú dopustiť na veci medzi nebom a zemou. Dvadsaťročná Vanesa sa na spirituálnu vlnu naladila v čase pandémie, keď namiesto chodenia do školy musela sedieť zatvorená doma v izbe. Len tak pre zábavu si domov objednala balíček tarotových kariet. Potom čistiace kamene, a aby toho nebolo málo, stala sa z nej amatérska astrologička, ktorá sa učí všetko o ascendentoch, postavení planét. Aj švajčiarska sociologička Irene Becci, ktorá je profesorkou na Ústave spoločenských vied a náboženstva na Univerzite v Lausanne, potvrdzuje, že sa tu objavil nový trend. Kríza spojená s kovidom výrazne zvýšila záujem mladých o duchovné témy. „Pre mladú generáciu je to spôsob, ako hľadať zmysel života, spochybňovať svet a pýtať sa, čo s nami bude ďalej.“