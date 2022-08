Majú v sebe akési prirodzené nadanie pretaviť priestor okolo seba ak nie na dokonalý, tak na dokonale útulný. Vytvoriť harmonické prostredie a príjemnú atmosféru, ktorú pocítite z príbytku, len čo do neho vkročíte, píše Lepšie Bývanie. Ktoré znamenia očaria domovom?

Panna

Znamenie, ktoré zosobňuje perfekcionizmus. Dôraz kladie aj v bývaní na každý detail, a preto vytvára príjemnú symbiózu bývania. Miluje funkčné doplnky a vytvára si nielen estetický, ale príjemne praktický priestor. Tento súčet dáva dokopy krásnu prívetivú energiu a tá je sympatická a inšpirujúca aj pre okolie. Pre to sa u panny cíti každý tak dobre. A mnoho ráz si od nej odnesie aj kus inšpirácie.

Škorpión

Škorpióni sú ľudia plní entuziazmu, ktorí pretavujú svoj elán zo života aj do interiéru. Majú nadšenie pre bytové doplnky rôznych štýlov, ale dokopy z toho vedia vytvoriť veľmi zaujímavé konštelácie. Ktoré samozrejme vibrujú pozitívnou energiou.

Lev

Znamenie, ktoré je rado v centre pozornosti. Ale nie je tam rado samo, ale minimálne aj so svojím interiérom. Ak teda otvorí dvere aj návšteve. Preto je pre neho nad slnko dôležité, aby jeho príbytok jemne povedané vyrazil dych a posadil na zadok. No a to bez dobrej atmosféry nejde. Lev si potrpí na tom, aby od neho návštevy odchádzali s pocitom, že sa im vlastne vôbec nechce odísť, pretože to je tam ako v rozprávke.

Váhy

Pokiaľ ide o domácu výzdobu a zdobenie, tak váhy kraľujú pomyselnému rebríčku dizajnových ozdobovačov. Ide o najelegantnejších ľudí zverokruhu. Milujú detaily, pekné dekorácie a čo je na tom najlepšie, im to vždy skvele ladí. Do dokonalej harmónie a pritom sa neriadia žiadnym uceleným štýlom, len vlastnou intuíciou pre dizajn, ktorú dostali „zhora“.

Zdroj: Future PLC / Brent Darby

Býk

Toto znamenie priťahujú materiálne veci, a preto sa s nimi vie krásne vyhrať. Prakticky do dokonalosti. Pre býka platí, že jeho domov je jeho hradom. A rád vytvára príjemnú atmosféru. Pomocou materiálnych vecí, ale priznajme si, v interiéri, ktorý je postavený na dekoráciách to inak ako materiálne ani nejde.