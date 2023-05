1. Naučte sa prijímať dary

Veľa z nás sa zdráha, ak dostaneme kompliment alebo nečakaný darček. Zvykneme hovoriť: „Ale to si nemusel, to vôbec nebolo nutné...“ a podobne. Komplimenty zase bagatelizujeme alebo spochybňujeme: „Mali by ste ma vidieť ráno. To iba dnes dobre vyzerám, lebo som sa dobre vyspala… Mám také dobré oblečenie...“ Tvárime sa, že si to nezaslúžime. Preto prvá zásada je – keď dostávate darček, kompliment, povýšenie, tak to s láskou a vďakou prijmite. Život vám dáva iba toľko, koľko dokážete s láskou prijať.