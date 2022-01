Býk

Na konci mesiaca stratíte chuť do života a odrazu sa vám nič nebude zdať príliš dôležité. To znamená, že budete cítiť väčší pokoj a svoje problémy a starosti budeme ignorovať. Hra na mŕtvého chrobáka ale vaše problémy nevyrieši. Práve na konci januára sa vo vašom zmamení bude pohybovať Urán sa to prinesie do vášho života veľa zmien a chaos.

Dôležité je, aby ste počúvali svoje telo. Vnímajte, čo potrebuje, či už je to väčší odpočinok, alebo aj niečo tak jednoduché, ako je kúpeľ alebo filmový večer s priateľmi, hoci dnes možno myslíte skôr na romantiku. Nechajte sa viesť tým, že sa budete starať o seba tak, ako sa staráte o iných, pretože to vám dodá silu pokračovať v zmenách, ktoré sa dejú vo vašom živote.

Ak volanie vlastného tela zanedbáte hrozia vám vážne zdravoné problémy, či dokonca pobyt v nemocnici.