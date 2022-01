Sexuálne fantázie nie sú na to, aby sme o nich celý život len snívali. Splniť si ich s partnerom môže byť jednou z najkrajších vecí v živote. Aby ste si však mohli plniť sny, najprv ich musíte objaviť. Nie každý o svojich sexuálnych métach s partnerom hovorí otvorene. Preto bude ich poznávanie niekedy ako hra na slepú babu. K lepšej orientácii vám však môže pomôcť tento horoskop, v ktorom objavíte sexuálne túžby jednotlivých znamení.

Ryby – milovanie s celebritou. Kto by o ňom niekedy v živote nesníval? No pre ryby je to niečo ako Olymp sexuálneho života. Ich trofej, túžba a skutočne vášnivý zážitok. Preto si ho chcú aspoň raz v živote splniť.

Váhy – skutočne romantické milovanie. Na romantickom mieste. Pri gýčovom scenári typu milovanie pod hviezdami alebo kdesi v kaštieli. Romantické miesto, milovaná osoba, to je pre váhy sex ako z rozprávky.

Čo obľubuje vaše znamenie? Zdroj: Shutterstock

Kozorožec – máme tu znamenie, ktoré miluje dominantné postavenie. Dajte mu do ruky opraty. Dajte mu pocit, že si s vami môže robiť čo chce, samozrejme podľa dohody. Takéto okamihy však kozorožca náramne vzrušujú.

Panna – sex s niekým, s kým to nikdy nezažije v realite. No a tento sen sa plní ťažšie ale s trochou fantázie si môžete zahrať vymyslenú hru. Na vysnívané, knižné, filmové a iné postavy. Bude to pre oboch nová a vzrušujúca skúsenosť.

Vodnár – je ťažké s ním byť kamarát. A ťažké vidieť v jeho okolí kamarátky. Pretože pre vodnára je chuť cudzieho tela najlákavejšou dobrotou. Priatelia s benefitmi sú pre vodnára skutočne ako splnený sen.

Strelec – opäť tú máme ďalšie znamenie, ktoré nemá rado plachty. Radšej dá prednosť lúke, alebo aj deke kdesi na pikniku. Nenútene v objatí prírody. Živočíšne, vášnivo, bez obmedzení.

Čo obľubuje vaše znamenie? Zdroj: Shutterstock

Škorpión – má rád pikantné jedlá aj sex. Preto je jeho obľúbenou praktikou čokoľvek zo žánru BDSM. Vyskúšajte trochu zmeny. Aj dotyk bičíka môže byť sexi.

Lev – sex pred publikom. Ide o ľudí, ktorým nevadí pozornosť ani pri sexe. Na verejnosti, na pláži, dokonca sa nechajú pri sexe fotiť, filmovať a pozorovať. Lev má z toho zimomriavky vzrušenia.

Rak – stále hľadá možnosti, ako mať ešte lepší sex s partnerom. Rak je vysadený špeciálne na svoju polovičku a posúvanie hraníc s ňou. Nemá zábrany, len výzvy. Nebaví ho rutina, ale niečo, čo vás sexuálne posúva napred.

Čo obľubuje vaše znamenie? Zdroj: Shutterstock

Býk – sex tak ako kedysi. Niekedy nemusí ísť len o bývalé partnerky, ale napríklad aj minulé situácie. Návrat na miesta kde ste mali sex skvelý, vášnivý, iný, divoký. Určite skúste. Bude to iskra aj pre vzťah.

Baran – miluje leto nielen pre teplo, pohodu a slnečné počasie, ale aj preto, že praje jeho sexuálnej túžbe. Sex vonku, na verejnosti, na pláži, v lese, na kapote auta. To je niečo, čo si rád užije.

Blíženci – trojka, štvorka, skupina. Blížencovi sa to skutočne často vynára v mysli ako sexuálna fantázia číslo jedna. Viac ľudí, viac vzrušenia. Alebo ako to vlastne je s výmenou partnerov? Blížencov táto téma sprevádza celým milostným životom.