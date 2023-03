DANKA sa pýta: Vyjde najavo moja nezáväzná známosť?

Môj manžel bol dlhé roky príležitostný pijan, potom alkoholik, kvôli deťom som to pretrpela, nakoniec sme ho dostali na liečenie a pomohlo mu to, pár rokov sa pohárika ani len nedotkol. Počas tohto obdobia som mala sem-tam aj nejakú známosť, pretože aj keď muž po pijatike nebol agresívny, nevenoval sa ani mne, ani deťom. Bolo to však všetko len také nezáväzné a brala som to ako pomstu za život, aký som mala. Potom sa to všetko urovnalo, máme spokojný život. Stretol ma však jeden človek, s ktorým som kedysi niečo mala a je veľmi dotieravý. Bojím sa, aby to nepovedal môjmu mužovi a ten nezačal zase piť. Čo sa s tým dá robiť?

VEŠTKYŇA odpovedá: Urobte hrubú čiaru za minulosťou

Nemáte inú možnosť ako dotieravého bývalého známeho jednoznačne a razantne odmietnuť. Ak by sa aj vaše tajomstvo dostalo na svetlo, tak to, čo ste robili počas opileckej fázy vášho manželstva, sa dá racionálne vysvetliť. Ak by ste si však s ním teraz opäť začali - len preto, aby sa nič nedostalo von, - tak to už by ste veľmi ťažko vysvetľovali. Ak je vaše manželstvo teraz dobré, tak urobte všetko preto, aby také zostalo. Znamená to urobiť hrubú čiaru za minulosťou. To sa týka nielen vás, to by mal urobiť aj váš manžel, ak by sa to dozvedel, pretože má na tom výrazný podiel. Takže povedzte nie a nechajte čas plynúť. Jedna vec je totiž vyhrážať sa a druhá to aj urobiť.