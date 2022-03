O predpovediach Nostradamusa na rok 2022 písal v roku 2021 aj portál Yearly-horoscope. Proroctvo o tretej svetovej vojne a príchode tretieho ancikrista však dnes v súvislosti s vojnou na Ukrajine naháňa strach. Výklady jeho proroctiev o tretej svetovej vojne sa však objavili skôr, ako sa začala vojna na Ukrajine, píše Pluska.

Francúzsky veštec Nostradamus Zdroj: archív

A podľa jeho ďalších proroctiev to môže byť dokonca ešte ďaleko horšie! „Tretí antikrist čoskoro prepadne hneď tri krajiny. Jeho vojna potrvá 27 krvavých rokov. Kto nepôjde s ním, bude usmrtený, zajatý alebo uvrhnutý do vyhnanstva. Krv ľudských tiel zafarbí vodu do červena, na zem sa znesie krupobitie," píše sa podľa webu Život v Česku.cz v knihe Nostradamus - Príchod Apokalypsy.