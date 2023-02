ALENKA sa pýta: Mám ho pre jeho správanie opustiť?

S priateľom spolu žijeme už dlhé roky, ale minulý rok som z neho bola veľmi sklamaná, z jeho správania ku mne. Týka sa to najmä mladej vydatej susedy, ktorá pracuje v ich firme a sú medzi nimi očividné sympatie. Priateľ si vždy niečo vymyslel, aby mal dôvod susedov navštíviť, volával aj mňa, ale tváril sa, ako by som tam ani nebola. Keď som mu vytkla, ako sa správa, vybuchol, že som žiarlivá. Napriek výčitkám sa jeho správanie nezmenilo, chová sa ku mne bez úcty. Ani na dovolenku so mnou nešiel, ale trávil čas so susedmi. Keď som mu po dovolenke všetko vykričala a chcela ho opustiť, začal sa správať slušne. Som však sklamaná, myslela som, že ho za tie roky poznám.

VEŠTKYŇA odpovedá: Chytá druhú mladosť, ale dlho mu to nevydrží...

Vzťahy by sa mali končiť vtedy, keď si už partneri nemajú čo vzájomne dať, ale naopak, môžu veľa stratiť tým, že v takomto vzťahu zostávajú. V takejto situácii zrejme nie ste, aj keď je čo napravovať. Vekový rozdiel medzi susedmi a vaším partnerom naznačuje, že chytá druhú mladosť. Do tohoto obrazu ste jednoducho nezapadli. Je otázne, ako dlho mu to vydrží, aj ako dlho to bude baviť susedov. To, že ste mu naznačili, čo vás trápi a čo je pre vás červená čiara, je dobrý začiatok cesty. Kam vás táto cesta vo vašom vzťahu povedie, nie je celkom jasné, ale obidvaja si určite viete aspoň trochu spočítať, čo by znamenalo, keby ste ho ukončili. Ak ste dokázali spolu žiť dlhé roky a fungovalo to, tak nie je rozumné vo vyššom veku všetko zahodiť.