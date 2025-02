Adam Ondrejička redaktor webu Časpreženy.sk

Možno ste už počuli o tom, že myšlienky tvoria realitu. Predstavte si, že váš život je ako film a vy ste režisérka. Každé rozhodnutie, emócia a myšlienka ovplyvňuje to, čo sa stane ďalej. To je podstata manifestácie – schopnosť pritiahnuť do života to, po čom túžite.