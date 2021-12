Oheň mal odnepamäti ochrannú funkciu a bol neoddeliteľnou súčasťou magických rituálov. Sviečková alebo aj plamienková mágia sa využívajú na odohnanie tmy, chladu, odvrátenie nepríjemných situácií či potláčanie depresií a strachu. Počas vianočných sviatkov sa sviečkami obklopujeme viac ako obyčajne, preto je dobré vedieť, ako môžeme využiť čarovnú moc ich plameňa.

Čarovné sviatky Zdroj: ahutterstock

Sila svetla

Je dôležité, akými sviečkami sa počas adventu obklopujete. Je jedno, kde sa nachádzajú, či sú vo svietniku, na adventnom venci alebo vo vianočnej ikebane. Svetlejšie farby sú považované za pozitívne a priťahujú dobro a príjemné myšlienky. Tmavšie, na­opak, priťahujú aj temnejšie veci.

Farba je dôležitá

Farba je dôležitá Zdroj: ahutterstock

Červená farba sa využíva na pritiahnutie pravej lásky a vášne, vyjadruje teplo a nadšenie, ale priťahuje aj rebéliu a násilie. Zapáľte si ju aj vtedy, ak si potrebujete privolať odvahu a silu.

Zelená symbolizuje materiálnu prosperitu a využíva sa na priania súvisiace s peniazmi.

Žltá je farbou inteligencie a vzdelania, použiť ju môžete v prípade, že si prajete kariérny úspech.

Oranžová sviečka symbolizuje šťastie. Ak si ho chcete privolať, siahnite po tejto farbe. Je aj znakom pohody.

Fialová je mystickou farbou a skrýva v sebe spirituálne a duchovné želania. Zapáľte si ju, ak túžite rozvíjať svoje magické a veštecké schopnosti.

Modrá je farbou mieru, pokoja, rozvahy a múdrosti.

Biela sviečka je univerzálna a symbolizuje čistotu a nevinnosť. Ak nemáte poruke sviečku takej farby, ako práve potrebujete, poslúži vám biela ako náhrada za akúkoľvek inú farbu. Symbolizuje aj zdravie.

Tajomný plameň

Plameň horiacej sviečky predstavuje energiu a zrod niečoho nového. Počas zapaľovania farebnej sviečky vyslovte svoje želanie. Ak chcete jej silu ešte umocniť, vyryte svoju prosbu do vosku sviece. Sviečku následne zapáľte. Zatvorte oči a myslite na to, po čom túžite. Nechajte ju dohorieť, nikdy ju sama nezhasínajte. Ďalšia možnosť je napísať želanie na papierik a spáliť ho v plameni sviečky.

Sviatočný rituál

Na rituál so sviečkami budete potrebovať aj morskú soľ a biely obrus. Sviečku umyte vo vode s morskou soľou a položte na obrus. Rovnako si v takej vode umyte ruky, aby ste z nich zmyli negatívnu energiu. Potom vezmite do rúk sviečku a zapáľte ju. Pozerajte sa priamo do jej plameňa a stále ju držte v rukách. Vo svojom vnútri sa sústreďte na cieľ a predstavujte si, že sa stal realitou. Vnímajte všetky svoje pocity. Potom sledujte, akým spôsobom horí plameň sviečky. Ak horí jasne a je vysoký, vaše želanie sa splní bez väčších problémov. No ak je plameň slabý alebo dokonca prská, budete čeliť prekážkam pri dosahovaní cieľa. Sviečku nechajte dohorieť a už ju nemusíte sledovať. No nikdy ju nehaste. Jej mágia je ukrytá v plameni a sfúknutím by sa jej moc znehodnotila. Ostaňte v pokoji a v blízkosti sviečky, pričom sa snažte ponoriť do seba a svojich pocitov. Nasledujúce dni ukážu, či sa vám sviečkový rituál podaril.