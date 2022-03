Znamenia zverokruhu, ktoré čaká divoký začiatok marca sú závislé na hneve a vzbure. Sú to skutoční rebeli bez príčiny, ktorí bojujú iba pretože chcú.

Baran (21. marec - 19. apríl)

Vyzerá to ta, že sa chystáte fyzicky riešiť svoj vnútorný konflikt. Nie ste z tých, ktorí by príliš premýšľali o tom, čo sa vo vašom živote deje. Namiesto toho sa stávate obeťou prílišných emócií, čo vás núti k tomu, aby ste sa fyzicky vyrovnali so svojím hnevom. A nikto nie je nahnevanejší ako vy. Dávajte si ale pozor na to, na kom si svoj hnev začnete vybíjať. Vďaka vašim nepremyslením návalom zlosti môžete skutočne ublížiť ľuďom, ktorí vás majú úprimne radi.