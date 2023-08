Andrea Verešová si aktuálne vychutnáva slnečnú dovolenku na gréckom ostrove Mykonos. Krásne prostredie a oddych jej umožnili odhodiť na chvíľu starosti za hlavu a poddať sa hlbším myšlienkam, píše Blesk.cz.

„Život beží až príliš rýchlo na to, aby sme niekomu dovolili vyniesť rozsudok nad našimi dňami, naším úsmevom či dobrou náladou. Napadne mi to vždy, keď sa niekto trápi nad cudzou kritikou. Akosi sme si zvykli na to, že nám ľudia hovoria akí sme, čo vieme a čo nám zase nejde, či nám to pristane, čo je málo a čo už príliš. A je toho toľko. Slovo dokáže zraniť, a pritom má iba pár písmen. Každé ráno sme však o deň skúsenejší. Aj dnes,“ rozpísala sa pod fotkami, na ktorých zvodne pózuje vo vysoko vykrojených bielych plavkách. FOTO TU >>>

Podľa Verešovej nič ako ideálny stav neexistuje, pretože ideál každý z nás vidí a hľadá niekde inde. Žiadne parametre tak nemôžu byť smerodajné. „Je to o nás. O mne, o tebe. O našom pocite, našom vnímaní, názore na vec,“ zamyslela sa a odporučila fanúšičkám, aby si naliali pohár „láskavej sebakritiky“ namiesto trápenia sa nad cudzou kritikou.

Plavky ale nie sú jediné, v ktorých Andrea na dovolenke predvádza svoje dokonalé telo. Odfotila sa aj v žltých minišatách, ako inak, bez podprsenky. Pod látkou šiat jej zvodne presvitala bradavka.