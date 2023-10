Peter a Marta sa spoznali v roku 1973. Bola to láska na prvý pohľad. Ale iba z Petrovej strany. Mladučká Marta si dala na čas. Aj keď sa jej pohľadný 22-ročný chlapec veľmi páčil, skôr, než mu povedala, že ho ľúbi, preklepla si jeho povahu. Sústredila sa na jeho vlastnosti a bola rada, keď zistila, že je to naozaj človek s veľkým srdcom. O rok a pol od prvého stretnutia sa vzali, ale POTAJME! Možno ste zvedaví, že prečo sa tak rozhodli. Odpoveď?

Lebo rodičia budúceho slávneho operného speváka príliš po neveste netúžili. Báli sa, že by mohla ohroziť jeho kariéru a tak ho od nej odhovárali. „Prvýkrát som k nim prišla až s obrúčkou na ruke,“ prezradila samotná pani Dvorská. Maestrovi rodičia teda boli postavení pred hotovú vec! Syn im jednoducho a rázne oznámil, že skrátka Marušku miluje a že s ňou bude žiť aj keby sa na hlavu postavili. Napätie v rodine by sa vtedy dalo krájať, ale časom sa vzťahy utriasli a synovu manželku si obľúbili. O tom, že výber ženy na celý život sa tejto opernej legende vydaril, svedčí aj to, že to spolu ťahajú už 50 rokov. Gratulujeme!