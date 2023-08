Len nedávno mali na Slovensku vystupovať hudobné legendy Alice Cooper, Joe Perry a filmová hviezda Johnny Depp, no nakoniec si u nás nezahrali. Vyvolalo to vlnu pobúrenia, lebo koncert bol zrušený pre začiatkom, keď mnohí už boli na ceste alebo mali zaplatené ubytovanie. Chyba bola vraj na strane organizátorov, keď vyšlo najavo, že výstavba objektu nie je dokončená. Aspoň to takto tvrdili kapela. Možno toto bola oprávnená požiadavka, ale mnohé hviezdy si prajú dobre, že nie modré z neba...

Mariah Carey: Magický vietor?

Ide o to, že táto spevácka diva chcela, aby členovia personálu, nosili kryštálové paličky a tichým pohybom vytvárali okolo nej "magický vánok" - v podstate všade, kam sa pohne...



Mariah Carey je celkom náročná. Zdroj: gettyimages

Beyoncé: Špeciálny dron

Speváčka chcela špeciálny dron, ktorý bude niesť jej mikrofón a sledovať ju z blízka, aby vytváral epické zábery z pódia.

Rihanna tiež časom pritvrdzuje vo svojich požiadavkách. Zdroj: gettyimages

Rihanna: Meniaci sa šatník

Chcela vlastný "galaktický šatník" so svetelnými efektmi, ktorý bude meniť farby a vzory podľa tónov jej hudby.



Adele: Iba biela farba

Speváčka si žiadala na koncertoch výhradne bielu farbu, biele kvety a nábytok aj v zákulisí, aby sa cítila spojená so svojou inšpiráciou.

