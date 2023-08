Speváčka, ktorá sa aj v päťdesiatke pýši postavou 30-ročnej fitnesky si užíva dovolenku v Amerike a nevie si ju vynachváliť. Uvedomuje si, že ako všade na svete, ani tu nie je všetko ružové, ale čo najviac najviac odlišuje našincov od ľudí za veľkou mlákou?

Dara si na Miami Beach zapózovala pri hliadkovacej veži, ktorá vyzerá ako pre Barbie. Zdroj: Instagram.com/@dararolins_vermi

Dara sa so svojím postrehom podelila pod fotografiou: „Viem, že rovnako ako všade inde je aj tu, v Amerike život ťažký...ale TO, čo na nej najviac milujem, je ten postoj ľudí k životu tu, v týchto končinách. Nikto nerieši nikoho. Na ulici, v bare, na pláži, všetci sú slobodní v tom, čo majú na sebe, ako sa chovajú, čím sa bavia. Spontánne sa oslovujú, dosť uveriteľne si skladajú poklony, zaujímajú sa o to, aký máte deň a odkiaľ ste. Fake?? Čo ja viem... A možno aj. Ale poviem vám, že usmiata tvár je stokrát sympatickejšia než možno úprimný, zato nasratý ksicht (Úsmev.) Nezáleží totiž na tom, či k vám príroda v tom neúprosnom losovaní cností bola dostatočne veľkorysá a obdarila vás pôvabom, talentom či postavením, alebo vás odsúdila k „prachobyčajnosti“. TU je každý výnimočný, respektíve každý sa tu tak cíti a chová. A to sa mi na Amerike páči asi najviac. Ľúbim vás.“

