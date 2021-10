Nela Pocisková je krásna a talentová herečka a speváčka. Okrem toho sa môže pochváliť, že si do tridsiatky stihla vybudovať nielen slušnú kariéru, ale aj porodiť dve deti. Posledné roky sa však trochu utiahla do úzadia, pretože sa venuje svojej rodine. To je ale už minulosťou a Nela sa momentálne naplno venuje aj svojej kariére. Najnovšie ju môžeme vidieť v úspešnom jojkárskom seriali Nemocnica, kde stvárňuje lekárku, ktorá túži po deťoch ale v láske sa jej veľmi nedarí.

Richard Autner a Nela Pocisková tvoria v seriáli pár. Zdroj: Marian Datko