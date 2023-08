Manželia Adela (42) a Viktor (32) Vinczeovci si to nedávno, tak ako každý rok, namierili do tábora Detský Babylon, ktorého sú už roky súčasťou ako vedúci. Tentoraz však premiérovo vycestovali v trojici, píše PLUS JEDEN DEŇ. So sebou zobrali aj svojho milovaného chlapčeka. Ako to zvládli?

Manželia Vinczeovci išli do tábora prvýkrát v trojici. Zdroj: Instagram detskybabylon

Vincze už odmalička navštevoval spomínaný tábor a po rokoch sa tam stal vedúcim. Odkedy sa oženil s Adelou Vinczeovou, súčasťou tábora sa stala aj ona. A tak si obaja aj toto leto vyrazili plniť povinnosti vedúcich medzi zhruba stovku detí. Jedným z nich bola napríklad aj dcéra markizáčky Miriam Kalisovej Mia. >>>