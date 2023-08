Adela si na vzťah s Tomášom Bezdedom a začiatky svojej kariéry zaspomínala v relácii BreakTheRules. Prvý veľký televízny projekt, ktorého bola súčasťou, bola spevácka súťaž SuperStar v roku 2005. Okrem profesionálnych skúseností si však Adela zo súťaže odniesla aj niečo iné – nového frajera! S miláčikom žeského publika, Tomášom Bezdedom, tvorila pár 3 roky, o čom napísal aj portál Plus JEDEN DEŇ.

Adela a "muži jej srdca". Zdroj: https://www.instagram.com/p/CdWDeLfKqbW/

„Sajfa sedel pri mne, keď prebehla iskra medzi mnou a Tomášom. Bol z toho rozhodený. Tomáš je a aj bol taký čistý, férový, milý chalan. Očarilo ma to a rozumeli sme si. V celom tom čare SuperStar sa všetky emócie zintenzívneli a len to tak nejako prišlo. Dostávala som však neskutočné hejty. Ľudia proti mne spisovali petície, aby som sa s ním rozišla. Mysleli si, že ak nebude so mnou, bude s nimi,” prezradila s úsmevom moderátorka.