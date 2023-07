Adela a Viktor Vinczeovci sa brali v júni 2017. Odvtedy sa ich neustále pýtali, kedy budú mať dieťa. Pre moderátorku to bolo o to ťažšie, že v roku 2013 o vytúžené bábätko prišla a s Viktorom sa jej otehotnieť nedarilo. Mnohí to pripisovali tomu, že na materstvo je už stará. Vtedy Vincze úprimnými slovami o svojej neplodnosti šokoval celé Slovensko. Pár sa preto v roku 2020 rozhodol pre veľký životný krok – adopciu. Po necelých troch rokoch čakania im úrady zavolali, že majú pre nich vybrané dieťatko, píše PLUS JEDEN DEŇ.

To im doma robí spoločnosť už ôsmy mesiac. „Museli sme podpísať mlčanlivosť, nemôžeme prezradiť jeho vek, meno, pohlavie ani odkiaľ je. Ešte je to v procese, dieťa nám stále oficiálne nezverili, preto je to ešte veľmi citlivé,“ prezradila pre PLUS JEDEN DEŇ Vinczeová ešte v januári tohto roka, keď denník ako prvý priniesol informáciu, že manželia už majú doma bábätko. Prešlo osem mesiacov a dvojica konečne oficiálne prezradila, že má chlapčeka. Meno aj vek si však stále nechávajú pre seba. Malý poklad, ktorý Vinczeovcom robí obrovskú radosť a Adela si už nevie predstaviť, aký by bol život bez neho, však stále nie je oficiálne ich. >>>