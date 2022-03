Ako píše magazín Emma, obľúbení moderátori doslova žiaria pozitívnou energiou. Na otázku, či sa im zmenil život po svadbe, sa zhodli na jednoznačnej odpovedi, že áno. Pre veľa ľudí je svadba len akýsi súhlas na papieri, oni majú na to iný názor: „Áno je to len papier. To, čo sa stane po svadbe, po tom rituáli a počas neho, ale pochopia len ľudia, ktorí to zažili. Ja som si tiež nevedel predstaviť, čo to bude. Ale pocit, ktorý vznikne tým spojením, je niečo, čo sa nedá len tak zažiť, lebo je to krásne," priznal Viktor pre televíziu Markízu.

Obidvaja účinkujú v tanečnej show Let’s Dance, Adela je porotkyňa a Viktor moderátor. Na kamerách vyzerajú naozaj skvelo, Adela prezradila ich TAJOMSTVO perfektnej vizáže!

