Adela Vinczeová podstúpila estetický zákrok, ktorým si dala odstrániť výrastky na tvári. Možno to znie ako maličkosť, no zmena je nesmierne viditeľná. Dlhé roky musela znášať komentáre na svoj nos, no Adelu si už ani inak predstaviť nevieme. Je skvelá so všetkým, čo má a tento drobný zákrok nič nepokazil, práve naopak, dodal jej na kráse a vyzerá skutočne perfektne. Rozdiel si všimne len skutočný fanúšik, no keď ho spozorujete, priznáte, že je veľmi veľký!

To, či si dá niekedy v živote upraviť nos, odtajnila. Aj keď mnohé ženy nechápu, prečo nepodstúpi rhinoplastiku a teda plastickú operáciu nosa, Adela je s ním nad mieru spokojná a šťastná: “Nedám si ho urobiť, lebo mi je s ním dobre a všeličo ním v živote včas vycítim,” reagovala so smiechom v hlase. Ako informuje magazín Emma, Adela sa rozhodla pre odstránenie výrastkov na tvári kvôli estetickému vzhľadu. Ako vyzerá zmena?

FOTOGRAFIU PRED A PO ADELY NÁJDETE V GALÉRII