Moderátorka Adela Vinczeová sa rokmi vypracovala na áčkovú hviezdu televíznych obrazoviek a dospela aj do krásy. Môže sa pýšiť štíhlou postavou a stylisti ju vždy oblečú a upravia tak, aby bola krásna. To koniec koncov môžeme aktuálne vidieť každú nedeľu počas priamych prenosov Let´s Dance, kde je vždy dokonale upravená ako bohyňa.

A nie len tam. Do rúk špecialistov sa zveruje aj keď sa chystá na moderovanie šou 2 na 1 po boku Dana Dangla. Inak tomu nebolo ani v poslednej časti, kde bol hosťom herec Adam Bardy. Tomu splnili sen a stretol sa s Ivanom Belom, čomu však predchádzala "skúška" toho, ako by to vyzeralo, keby sedel v rakete pri štarte.

Do poroty opäť mieri aj Adela Vinczeová, ktorá sa na skvelo namiešanú zostavu tanečníkov nesmierne teší. Zdroj: TV Markíza

Po nasadení ochranných okuliarov na neho Dano Dangl pustil prúd vzduchu, ktorý mal poriadne silný tlak a tak mu deformoval ústa. Toto nechali vyskúšať aj samotnú Adelu, ktorá sa z krásnej a uhladenej moderátorky zmenila na nepoznanie. Sama neverila vlastným očiam, keď na spomalenom videu videla, čo s ňou urobili. Ústa mala naširoko rozviate, akoby bola práve na návšteve u zubára. Ba ešte viac. Takto ste moderátorku rozhodne ešte nevideli. Samozrejme, sama blondínka to vzala s humorom a pobavila sa sama na sebe, i keď poznamenala, že je to fakt strašné.