Čas strávený s vnukom si váži. Spisovateľ Jozef Banáš (74) sa podelil o vzácnu fotku so synom Adely a Viktora, píše Život.

Adela a Viktor Vinczeovci pred časom prezradili, že majú doma synčeka. „Áno, je to chlapec. Je nám jasné, že už aj širšie okolie to zachytilo,“ potvrdila pre PLUS JEDEN DEŇ Adela. „Je veľmi živý, takže máme o aktivitu a zábavu postarané,“ prezradila moderátorka.

Odkedy manželia vyšli s pravdou von a prezradili pohlavie dieťatka, ktoré si chcú adoptovať, rozhovoril sa aj dedko Jozef Banáš. Nemôže byť viac hrdý na to, že má možnosť tráviť čas s vytúženým vnukom a povedal aj, prečo si chvíle s ním naplno užíva. >>>