Rozprávka ako vystrihnutá z Tisíc a jednej noci vydržala len dvanásť rokov. Naoko bezchybnému manželstvu krásnej Slovenky Adriany Sklenaříkovej a bohatého Arména Arama Ohaniana oficiálne odzvonilo a dvojica išla od seba. Aktuálne sa vo francúzskych médiách začala šíriť klebeta, že Adriane má kurizovať známy muž. Podľa všetkého e je ním raper Stomy Bugsy, vlastným menom Gilles Duarte, o čom napísal aj portál Šarm. Jeho rodina pochádza z afrických Kapverd. Známy hudobník vyrastal so svojimi piatimi bratmi a sestrami na predmestí Paríža.

Dvojnásobný otecko Bugsy, ktorý je synovcom šampióna v thajskom boxe Auréliena Duarteho, neodolal éterickej fotografii Adriany, ktorú zavesila na internet. „Moja večná láska,“ zložil jej pod ňu kompliment očarený Stomy, čím okamžite vyvolal rozruch. Ani jeden z aktérov sa nevyjadril, či predsa len nie je medzi nimi čosi viac a tajne sa nestretávajú. Sklenaříková o nápadníkov a príjemné komplimenty stále nemá núdzu. Nedávno sa zamyslela, či vidí priestor na novú lásku. „Ešte neprišiel čas o tom premýšľať. Isté je, že keď sme vo vzťahu, zabúdame na to, že sme príťažliví. Samozrejme, je tu pohľad manžela/manželky, no nemôžeme poprieť, že nastupuje určitá forma zvyku, rutiny. Keď sme single, opäť objavíme spôsob, akým nás ostatní vnímajú, a môže to byť príjemné. Ale momentálne si chcem hlavne užiť samotu,“ prezradila Adriana.