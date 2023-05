Konkrétne sa pozrieme na IPL epilátor Braun Silk-Expert Pro 5. Je určený pre celé telo, vrátane intímnych partií. Dokonca ho môžu využívať aj muži! Jeho použitie je bezpečné, nebolí a môžete sa tešiť na 1 rok hladkej pokožky (pri dodržiavaní režimu, individuálne výsledky sa môžu líšiť). Chĺpkov sa vám bude tvoriť menej a porastú pomalšie. Prvé viditeľné výsledky sa dostavia už za 3 týždne.

Braun Silk-Expert Pro 5 Zdroj: Braun

Ako funguje IPL epilátor?

IPL epilátor funguje na báze svetelných lúčov a technológií Intense Pulsed Light, odkiaľ pramení aj jeho názov – IPL. Svetelné lúče šetrne, bezpečne a bezbolestne ošetrujú vašu pokožku a spomalia rast chĺpkov. Dermatologička Jana Housková vysvetľuje: „IPL alebo intenzívne pulzné svetlo je technológia využívajúca premenu svetelnej energie na tepelnú. Svetelné lúče, ktoré epilátor vydáva, zasahujú melanín vo folikuloch chĺpkov pod povrchom kože. Tým sa prerušuje cyklus dorastania chĺpku. Chĺpok sa zahreje a vypadne.“

Dermatologička MUDr. Jana Housková Zdroj: Braun

Veľkým benefitom IPL epilátorov je dlhotrvajúce odstránenie chĺpkov, ktoré možno pravidelnou aplikáciou dosiahnuť, a to jednoducho a v pohodlí vášho domova. Technológia IPL totiž spomaľuje rast chĺpkov a redukuje aj ich počet, ale nie je vhodná pre každého. IPL epilátory totiž nemôžu používať ryšavky, blondínky a majiteľky šedých chĺpkov. Nevhodný je aj pre tmavšiu pleť, pokožku s kožným ochorením alebo pre tehotné a dojčiace ženy. Avšak pri dodržaní všetkých odporúčaných postupov sa IPL epilácie nemusíte obávať.

Ako na IPL epiláciu krok po kroku?

Nemusíte sa ničoho báť, použitie domáceho IPL epilátora je totiž hračka!

Braun Silk-Expert Pro 5 sa vyznačuje najrýchlejšími IPL zábleskami až 125-krát za minútu Zdroj: Braun

1. Ohoľte všetky miesta, ktoré chcete epilovať

Hoci to znie prekvapivo, najskôr si ohoľte všetky miesta, ktoré chcete pomocou epilátora IPL ošetriť. Keby ste totiž danú oblasť neoholili, chĺpky by sa počas pôsobenia lúčov spálili. IPL epilátor totiž nefunguje tak, že by odstraňoval už vyrastené chĺpky, ale pôsobí na tie, ktoré ešte nevyrástli, a teda sú okom neviditeľné. Neponáhľajte sa a starostlivo ohoľte všetky miesta.



2. Naštartujte IPL epilátor

Pred samotnou aplikáciou si dôkladne prečítajte príbalovú príručku, ktorá môže obsahovať technické parametre použitia aj praktické tipy pre čo najlepší výsledok. Prístroj prikladajte k pokožke a kĺzavým pohybom ju ošetrujte pomocou IPL lúčov. Rad IPL epilátorov ponúka viaceré nástavce pre rôzne časti tela a k dispozícii máte aj niekoľko režimov intenzity svetelných zábleskov. Všetky epilátory Braun disponujú inteligentnou technológiou Skin Pro 2.0, ktorá automaticky a nepretržite optimalizuje každý záblesk až 80x za sekundu a neustále tak upravuje intenzitu svetelných lúčov podľa odtieňa pleti a chĺpkov v rôznych častiach vášho tela – vrátane citlivých oblastí, ako sú podpazušie, tvár a intímne partie. IPL epilátor Braun Silk-Expert Pro 5 je totiž vhodný aj na epiláciu pubického ochlpenia a chĺpkov v análnej oblasti. Okrem toto sa jedná o najrýchlejší IPL epilátor na trhu. Svetelné záblesky totiž vysiela až 0,5x za sekundu, čo je zhruba 125x za minútu.



3. Radujte sa z dlhotrvajúcej hladkej pokožky

Pri používaní IPL epilátora Braun Silk-Expert Pro 5 uvidíte prvé výsledky už za 3 týždne a hladká pokožka vám vydrží až 1 rok, takže sa nebudete musieť počas leta trápiť s menej účinnými metódami. Ako dodáva dermatologička Jana Housková: „Odstraňovanie chĺpkov pomocou IPL technológie je dôležité opakovať v pravidelných intervaloch s postupne redukujúcou sa početnosťou. A to preto, že IPL zachytí iba tie chĺpky, ktoré sú v rastovej fáze. Pri opakovanom a pravidelnom počiatočnom ošetrení a následne pri udržiavacích ošetreniach zostane pokožka dlhodobo hladká.“



Dobrou správou je, že Braun predlžuje záruku na svoje IPL epilátory až na 5 rokov! Zákazníci si ju môžu ľahko aktivovať na novom portáli.