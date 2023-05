Tak často sa na verejnosti neukazuje. Angelina a Brad síce so svojimi deťmi chodili všade, keď boli ešte spolu, ale to boli všetci ešte pomerne malí, píše Báječná žena. Všetky ich deti do spoločnosti veľmi nechodia, najmä nie 21-ročný Maddox. Ten sa po dlhšom čase ukázal s mamou Angelinou a rovno v Bielom dome.

Konala sa tam slávnostná večera za prítomnosti prezidenta Joa Bidena, aj prezidenta Južnej Kórey Yoona Suka Yeola. Maddox svojím vzhľadom a oblečením prítomných nadchol, vyzeral úžasne a jeho mama bola na neho patrične hrdá.

