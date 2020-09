Je definitívny koniec! Agáte Hanychovej to v manželstve s Jakubom Prachařom nevyšlo. Povráva sa, že Agáta to v manželstve mala občas okoreniť nejakou tou neverou, až Jakubovi došla trpezlivosť a mal jej to oplatiť rovnakou mincou. Hoci sa minulý rok ešte snažili svoj vzťah zlepiť na dovolenke v Taliansku, nepodarilo sa, a tak tento rok riešia už len rozvod, ktorý sa kvôli korona pandémii natiahol, ale už to teda majú za sebou.

Agáta Prachařová, Jakub Prachař Zdroj: Profimedia.sk