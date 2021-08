Je to už pekných pár rôčkov, čo sa krehká Misha s krásnym hlasom zapísala do slovenskej speváckej scény. So svojou skvelou angličtinou a zmyslom pre rytmiku si získala mnoho fanúšikov. Potom ale otehotnela a po narodení svojich dcér, dvojčat Mie a Nale, sa stiahla do úzadia. Odvtedy sa venuje hlavne svojim dievčatám a fotografovaniu. Okrem týchto dvoch záľub sa ešte našla v zariaďovaní svojho bývania. Už prvý domček bola pastva pre oko, zato ten druhý, ktorý mal pôvodne slúžiť ako víkendový, dotiahla do dokonalosti. Mala na to viac než dosť inšpirácie.

psychohygiena - triedim a ukladam - netusila som, ze ich mam az tolko - casaky o byvani, interierovy dizajn, kreativne, scrapbooking, organizovanie umeleckych atelierov a pod. ... od zahranicnych az po slovenske. idem si na to naliat pohar chardonnay Misha/Instagram

V novom domčeku našla nakoniec svoj domov a útočisko aj po rozchode so svojim partnerom, otcom detí, Romanom. Sama priznáva, že ťažko znáša najmä čas, keď sú deti preč u svojho otca, a tak sa snaží tento čas využiť na svoju prácu ale aj kreatívnu činnosť a na ich dome to aj vidieť.

Takto si žije Misha so svojimi dcérami. Zdroj: Instagram.com/@michaelamishapalova

Dom Čaradice - majiteľka speváčka a fotografka MISHA (Michaela Paľová) Podkrovie urobené ako detská herňa. Zdroj: ROBO HUBAČ

speváčka a fotografka MISHA (Michaela Paľová) Hosťovská izba Zdroj: ROBO HUBAČ

majiteľka speváčka a fotografka MISHA (Michaela Paľová) Detská izba Zdroj: ROBO HUBAČ

Nás najmä očarila krásna lampa, ktorá visí nad jedálenským stolom umiestneným pod schodiskom. Áno počujete správne, pod schodiskom. Človek by to nepovedal, ale napríklad dievčatá ho rady využívajú na písanie domácich úloh, čo ich mamina ocenila najmä počas dištančného vzdelávania v dôsledku pandémie. A lampa im poskytovala krásne svetlo.

Dom Čaradice - majiteľka speváčka a fotografka MISHA (Michaela Paľová) Obývačka spojená s kuchyňou. Zdroj: ROBO HUBAČ

Evidentne sa tu všetky tri cítia veľmi príjemne a podobne sú na tom aj návštevy, ktoré Misha u seba privíta: „Moje bývanie musí mať dušu, cítim sa tu veľmi dobre – či už so šálkou čaju pri kozube a dobrej hudbe, alebo keď s deťmi šantíme. Často mávame návštevy a chceme, aby im u nás bolo dobre,“ prezrádza speváčka.