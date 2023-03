Všetci si ju pamätáme ako Brendu Walshovú zo seriálu Beverly Hills 90210. Ale úspech zožala aj ako najstaršia zo sestier Halliwellových v seriáli Čarodejnice. No v roku 2015 Shannen Doherty (51) diagnostikovali zákerné ochorenie.



Zdroj: Movie Stills

S metastatickou rakovinou prsníka herečka bojuje statočne, no bohužiaľ sa nachádza v poslednom štvrtom štádiu. Ale ona stále neklesá na duchu, ale snaží sa užívať si každý jeden deň. Zároveň jej malé zlepšenie poskytuje vhodná strava. Vyhýba sa cukru a preferuje zeleninu, ktorú má z vlastnej záhrady. V jednom príspevku, prezradila viac o svojej diéte, kedy napísala: „21 dní resetovanej diéty, a dnes to bolo moje ´cheat´ jedlo. Po dňoch bez sacharidov, bez cukru a čistom jedení som sa vrhla na hranolky, chlieb a víno. A ešte dezert. Páčilo sa mi moje ´hriešne´ jedlo, ale úprimne, bolo to ako práca. Práve teraz chcem byť tou najlepšou verziou seba samej. Nie som si istá, čo to je, ale viem, že správne stravovanie je začiatok. Zajtra sa vrátim k svojmu čistému stravovaniu, ale zatiaľ si vychutnám ešte jeden dezert!"