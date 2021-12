Život v žiare reflektorov je nekompromisný. A to aj v prípade tak závažnej udalosti, akou je úmrtie v rodine. Dôležité je rýchlo sa pozbierať a ísť ďalej, pretože toto prostredie nedáva príliš veľa príležitostí na trúchlenie. Svoje o tom vie aj syn Mekyho Žbirku, David (27), ktorý si to iba pár dní od otcovho pohrebu namieril do Spojených štátov. Dôvod? Koncertné turné!

Meky by bol na úspechy svojho syna mimoriadne hrdý! Zdroj: Marta Foldešová

O svojich pracovných plánoch informoval na sociálnej sieti svojej kapely Sunnbrella: "Americkí priatelia! V decembri hrám na bicie na niekoľkých koncertoch," napísal. V pondelok 6. decembra vystúpil v New Yorku, 9. decembra v San Diegu a 10. decembra v Los Angeles. Článok pokračuje na ďalšej strane.