Aj dcérka Márie Čírovej podľahla trendom a do školy šla takto: FÚHA, to je PREMENA!

Zoe, ktorá sa okrem iného venuje aj herectvu, je rozkošné okaté dievčatko s podmanivým úsmevom. Kto by to bol do nej povedal, že obľubuje práve TAKÝTO štýl?!