Slávna herečka Hande Erçel, ktorú poznáme ako Edu zo seriálu Láska na prenájom, si prešla poslednou dobou veľkou pozornosťou médií. Najprv preto, že s Keremom Bürsin alias Serkanom si v seriáli úžasne sadli a stali sa párom aj v skutočnosti. Rozchod dvojice preto poriadne rozladil ich fanúšikov.

Ich vzťah je už minulosťou. Zdroj: burcu yetis, TV DOMA

Eda nechcela seriál predlžovať

Posledná séria Lásky na prenájom sa objavila naposledy 8. septembra 2021 so svojou 52. epizódou. Turecké seriály fungujú tak, že kým sú sledované, tak sa jednoducho točia, preto môžu mať naozaj veľa dielov. Všetko závisí od toho, či ľudia ešte chcú alebo nechcú sledovať. A v tomto prípade spoločnosť FOX TV, ktorá seriál nakrúcala, ho chcela predĺžiť. Ale Hande Erçel to neprijala a zdôvodnila to únavou. Preto v septembri minulého roku seriál definitívne skončil.