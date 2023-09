Elçin Sangu a Barış Arduç sú dvaja zaľúbenci v romantickom tureckom seriáli V Hre je láska, ale ich skutočné životy a povahy sa od tých v seriáli poriadne odlišujú. Pozrite, čo o sebe prezradil v rozhovore obľúbený Ömer...



Ömer je posadnutý športom

Herec prezradil pre portál mynet.com, že mal pred týmto seriálom rutinný život, no seriál všetko zmenil. Zrazu ho ľudia zastavovali na ulici a jeho pocit súkromia zmizol. Každú fotku, ktorú zverejnil, bola senzáciou a preto si povedal, že to chce aj psychologickú pomoc. Herec tvrdí, že prudká sláva s človekom zamáva, často bol aj terčom hnevu, ak nespĺňal predstavy fanúšikov, preto je dôležité udržiavať dobré zdravie, aj to duševné.

Žije monogamne

Je veľmi sympatické, že vyhlasuje, že nie je ťažké žiť monogamne. On sám je toho dôkazom, má stabilný vzťah a vyhovuje mu to. "V mojich očiach nie je dobré otvárať každý deň dvere inému príbehu bez toho, aby ste zažili citové spojenie." Okrem toho, v jeho živote dlho existoval iba šport. Bol typ chlapa, ktorý nikdy nebol zamilovaný a nestaral sa o vzťahové problémy. Je skôr introvert a rád trávil čas sám so sebou a miluje ticho.

Najlepší z najhorších

Na otázku, či bol vždy taký pekný chlap, odpovedal: "Páčilo by sa mi to, ale v puberte som v skutočnosti nebol pekný chlap. Nikto sa za mnou neobzeral, keď som vstúpil do miestnosti. Pre svoje okolie som asi vyzeral ako najlepší z najhorších."

