Michael mal staršieho syna Princea a dcéru Paris so svojou bývalou manželkou Debbie Rowe, s ktorou bol ženatý od novembra 1996 do apríla 2000. Ako píše Život, spevák v dokumentárnom filme "Living with Michael Jackson" z roku 2003 priznal, že na počatie Blanketa využil náhradnú matku. Identita tejto ženy nie je známa.

Zdroj: Shutterstock

Fotografovia zachytili v utorok Michaelových synov po predstavení Michael Jackson ONE by Cirque du Soleil, píše PageSix. Zo staršieho syna Michaela Jacksona je herec, a zrejme preto mu nebolo cudzie fotiť sa s nadšenými fanúšikmi.

Zdroj: TASR

Naopak Blanket sa na verejnosti objavuje veľmi zriedka. Najmladší z rodiny Jacksonovcov, ktorý bol ešte len bábätko, keď ho Michael takmer neudržal preveseného cez balkón v Berlíne, sa iba jemne usmieval a pri pózovaní a rozdávaní autogramov si nesmelo držal ruky pri sebe. Ak ste ho dlhšie nevideli, zrejme by ste ho ani nespoznali, nevyzerá práve najšťastnejšie.