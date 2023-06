Svoj domov nazvali Casa Králik a je to bývanie bez kompromisov. Založili mu dokonca samostatný instagramový účet, kde priebeh rekonštrukcie môžete sledovať. Podkrovný byt na piatom poschodí si upravujú v industriálnom štýle. A pre svojich fanúšikov rozpovedali aj príbeh okolo svojho bývania.



"Naše vysnené bývanie sa nám podarilo zakúpit už k decembru minulého roku. Trvalo to niekoľko mesiacov kym sme našli miesto, v ktorom sa budeme cítiť dobre a budeme ho môcť úprimne bez kompromisov nazvať domovom, ten pocit, že sa odniekiaľ môžeme tešiť domov je niečo čo nám už veľmi dlho chýbalo a nájsť to dokonca aj v nádhernej Prahe nebolo absolútne jednoduché. Keď sme si v Prahe prenajímali byt a chodili po obhliadkach potrebovali sme samozrejme okrem dostatočného priestoru, starého domu, či peknej kúpeľne aj nejaký WOW efekt, niečo čo by nám vždy pri otvorení dverí vyčarilo úsmev. Keďže sme sa rozhodli presunúť z Prahy do Bratislavy (hlavne z pracovných dôvodov) cítili sme niekde v kostiach, že by mohol byť čas prestať po 10tich rokoch platiť nájom a zaobstarať si vlastné bývanie. Casa Kralik je presne takým bytom, o ktorom sa nemusíme hanbiť tvrdiť, že je naším domovom bez kompromisov… Aspoň sme si to na začiatku mysleli. Náš byt bol po čiastočnej rekonštrukcií dostatočne dobrý na to, aby sme mohli začať bývať. Všetko čo by sme túžili zmeniť alebo urobiť v byte inač malo v našich očiach čas radovo v rokoch. Bohužiaľ jeden krásny augustový neskorý večer sme sa vracali domov a po otvorení dverí na byte - sme rozhodne vyčarovaný úsmev na tvári nemali..."

